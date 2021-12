Milinkovic-Savic: «Voglio bene a Sarri. I risultati arriveranno»

Le dichiarazioni del calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic durante la cena di Natale del club biancoceleste

Cena di Natale della Lazio. Dal palco del St. Regis, ha preso la parola Sergej Milinkovic-Savic.

Ecco le parole riprese dal sito della Lazio: «Voglio bene a mister Sarri, finora non siamo riusciti a fare quello che ci chiede ma troveremo un modo per riportare in campo quello che ci chiede. Non siamo partiti bene ma i risultati arriveranno».