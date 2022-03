Milinkovic Savic fa gola a mezza Europa: numeri da urlo per il diamante biancoceleste

Numeri da urlo per Sergej Milinkovic-Savic in questa stagione: la crescita del Sergente è sotto gli occhi di tutti

Da 7 anni che veste questa maglia e da 7 anni che è entrato nel cuore di tutti i tifosi della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic è ormai il pilastro a cui ruota attorno la squadra di Sarri, che non può fare a meno di lui. La crescita personale e calcistica è sotto gli occhi di tutti.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il serbo ha realizzato fino a questo momento 8 gol e 9 assist. Meglio di lui, nei cinque top campionati europei, hanno fatto solo Payet (Marsiglia) a quota 9 gol e altrettanti assist e Nkunku (Lipsia) al comando della classifica con 14 reti e 7 passaggi vincenti. Milinkovic si conferma un diamante purissimo e ovviamente le sue qualità fanno invidia a molti club europei che desiderano portarlo nelle proprie corti. In estate si potrebbe scatenare un’asta internazionale ma al momento la cosa più importante è arricchire ulteriormente in campo la Lazio.