Calciomercato
Artistico, niente prestito all’orizzonte: Avellino e Padova si muovono per l’attaccante
Artistico, il futuro entra nel vivo per l’attaccante classe 2002 della Lazio dopo la stagione vissuta allo Spezia. Avellino e Padova fanno sul serio per lui
Il nome di Gabriele Artistico continua a muovere il calciomercato di Serie B, con diversi club pronti a valutare con attenzione la situazione dell’attaccante di proprietà della Lazio. Dopo l’ultima stagione vissuta con la maglia dello Spezia, il classe 2002 è tornato al centro di diversi ragionamenti di mercato, soprattutto per quelle società alla ricerca di un profilo giovane, strutturato e ancora con margini importanti di crescita.
La posizione della Lazio, almeno per il momento, sembra piuttosto chiara. Il club biancoceleste non sarebbe orientato a una nuova cessione in prestito, ma punterebbe invece a monetizzare il più possibile attraverso un trasferimento a titolo definitivo o comunque con una formula capace di garantire un ritorno economico concreto.
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Artistico Lazio, la strategia biancoceleste cambia gli scenari di mercato
La scelta della Lazio potrebbe influenzare in maniera decisiva l’evoluzione della trattativa. Per molte squadre di Serie B, infatti, il prestito rappresenterebbe la soluzione più semplice e sostenibile, ma la volontà biancoceleste di incassare dalla cessione impone valutazioni diverse.
Artistico resta comunque un nome appetibile per il campionato cadetto. Le sue caratteristiche possono fare comodo a diverse squadre: presenza fisica, capacità di attaccare l’area e margini di crescita ancora da sviluppare pienamente. Per questo motivo, nonostante la posizione della Lazio, l’interesse attorno al giocatore resta vivo.
Artistico, l’Avellino di Nesta segue con grande attenzione
Tra i club maggiormente interessati c’è l’Avellino di Alessandro Nesta, che sta lavorando per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il tecnico conosce l’importanza di avere in rosa un attaccante con caratteristiche definite e Artistico potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare il reparto offensivo.
L’eventuale operazione, però, dovrà fare i conti con le richieste della Lazio e con la concorrenza. Negli ultimi giorni, infatti, anche il Padova si sarebbe esposto per il classe 2002, segnale di un mercato destinato ad accendersi attorno al suo nome.
Artistico, contatti possibili nella prossima settimana
La prossima settimana potrebbe essere importante per capire i margini reali dell’operazione. I contatti tra le parti potrebbero entrare nel vivo, con Avellino e Padova pronte a valutare costi, formula e fattibilità dell’affare.
Il futuro di Artistico resta dunque aperto, ma la linea della Lazio è chiara: niente semplice prestito, almeno per ora. Chi vorrà l’attaccante dovrà presentare una proposta convincente.
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