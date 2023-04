Milinkovic a DAZN: «Vogliamo giocare la Champions l’anno prossimo. Rinnovo? Vedremo»

Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Milinkovic-Savic è intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-Juventus. Le sue dichiarazioni:

«Questo è stato un periodo duro per me dopo il Mondiale, dopo tanto lavoro sono riuscito a segnare oggi e col Monza. Voglio portare la Lazio al posto più altro, siamo secondi e vogliamo rimanerci. Quando ero piccolo giocavo punta, poi mi hanno messo più dietro perchè non ero molto veloce. Mi piace andare spesso avanti, soprattutto quando la palla ce l’ha Luis Alberto che può metterla dove vuole. Sono qua da 8 anni, mi sento un leader. Dipende anche dai compagni, io posso dargli una mano ma loro devono seguirmi. Tutti cerchiamo di dare una mano. Gol? Ho appoggiato la mano su Alex Sandro ma non ho spinto tanto. Il VAR ha convalidato la rete e quindi si può chiudere il discorso. Ho fatto solo una partecipazione alla Champions League, cercheremo di rimanerci per disputarla anche l’anno prossimo. Rinnovo? Io mi concentro sul campo, alla fine della stagione si vedrà. Prima cerchiamo di raggiungere l’obiettivo, nelle ultime 9 partite cercheremo di arrivarci e poi vedremo».