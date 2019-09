Milinkovic sceglie ancora Roma: alla ricerca di una casa in Piazza di Spagna

Il serbo alla ricerca di una nuova abitazione nella Capitale

Alla fine è ancora qui. Sono due estati consecutive che al centro del mercato della Lazio c’è sempre e solo lui: il Sergente Milinkovic-Savic. Come lo scorso anno però il serbo alla fine è rimasto a Roma e per ora non ha intenzione di andare via.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti dopo aver acquistato una villa a Formello lo scorso anno sembra che il numero 21 sia alla ricerca di un altro immobile. Questa volta però in pieno centro nei pressi di Piazza di Spagna. Un legame ancora più stretto con la città eterna che in questi anni lo ha accolto e consacrato. Ad Maiora!.