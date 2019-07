Formello, la Lazio torna ad allenarsi: presente Bastos

Formello, sono ripresi gli allenamenti per la Lazio

Archiviati i tre giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi ai suoi uomini al termine del ritiro di Auronzo di Cadore, questo pomeriggio Lulic e compagni si sono ritrovati sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello.

La seduta è iniziata puntale alle ore 18:00 e ha visto la squadra inizialmente divisa in tre stazione per un riscaldamento composto da esercizi aerobici, forza e propriocettività. Successivamente i biancocelesti hanno lavorato sul possesso palla a metà campo per poi dedicarsi ad una serie di ripetute di corsa.

L’allenamento odierno è terminato con una partitella a metà campo vinta dai celesti con rete decisiva di Caicedo. Domani è in programma una doppia seduta.