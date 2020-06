Calciomercato Lazio, no al PSG per Milinkovic: rifiutata la prima offerta

Calciomercato Lazio, rifiutata la prima offerta del PSG per Milinkovic: il club parigino avrebbe messo sul piatto 60 milioni

Un corteggiamento serrato quello del PSG per Milinkovic. Che il serbo piaccia al club francese non è una novità, ma non lo è neppure il fatto che la Lazio non è intenzionata a scendere a patti. La società non ha alcun bisogno di vendere per monetizzare, nonostante la crisi generata dall’emergenza Coronavirus, e può decidere quale offerta soddisfi le richieste.

Secondo quanto riportato da Le10sport.com, i parigini avrebbero già bussato alle porte di Lotito con 60 milioni sul piatto. Una cifra irrisoria che non ha neppure fatto sedere le parti al tavolo delle trattative: la Lazio non svederà i suoi campioni.