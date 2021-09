Milinkovic, una sfida speciale: di fronte c’è il suo maestro Nikolic

Per Milinkovic Lazio-Lokomotiv ha un sapore speciale: di fronte ci sarà Nikolic, il suo allenatore ai tempi del Vojvodina

Per Milinkovic Lazio-Lokomotiv ha un sapore speciale, come il centrocampista ha spiegato nella conferenza stampa di ieri. Infatti, come evidenziato da Il Messaggero, il Sergente si troverà di fronte Nikolic, il suo allenatore ai tempi del Vojvodina.

È lui ad averlo fatto debuttare e a lanciarlo, in un certo senso, nel calcio che conta. Era il 23 novembre del 2013 e in scena andava il match contro lo Jagodina, valido per il campionato serbo. Di tempo ne è passato, ma Sergej vorrà senza dubbio dimostrare qualcosa in più di fronte al suo primo maestro.