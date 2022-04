La Juve tenta Milinkovic, ma Lotito non ci sta: la situazione

La Juve tenta Milinkovic, ma Lotito alza il muro: il patron biancoceleste preferisce l’offerta del PSG

Sembra davvero essere questa la sessione di mercato in cui Milinkovic saluterà la Lazio. Come riporta La Repubblica, Sergej gradirebbe approdare alla Juve ma Lotito vorrebbe incassare di più di quanto offerto dai bianconeri, indirizzandolo verso il PSG.

I francesi sarebbero disposti a sborsare 80 milioni (che pagherebbero in un’unica soluzione), mentre il club di Agnelli vorrebbe inserire nell’affare qualche contropartita tecnica (come Rovella o Gatti). La cessione di Milinkovic servirebbe per rifondare la squadra e puntare su giocatori come Vitinha e Maxime Lopez, per questo le offerte estere sono ben più allettanti per il patron biancoceleste.