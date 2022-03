Milinkovic, la Juve insiste ma Lotito non molla: le ultime

La Juve insiste per Milinkovic ma Lotito non molla: valutazione altissima del patron biancoceleste che ascolta anche sirene inglesi

La Juventus continua a monitorare il mercato dei centrocampisti alla ricerca di quella pedina che possa migliorare sin da subito la mediana dei bianconeri. Tra questi c’è anche Milinkovic-Savic.

La corsa al centrocampista della Lazio è difficile per due motivi: innanzitutto per l’alta valutazione del cartellino che ne fa il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Inoltre, come riporta Tuttosport, la Juve dovrebbe battere anche la concorrenza del Manchester United, pronto a fare sul serio per il serbo.