Milinkovic, Kezman ha un piano preciso. Ma Lotito...

Il futuro di Milinkovic alla Lazio resta un rebus: Kezman vuole sfruttare gli ultimi giorni di agosto per la cessione: Lotito nicchia

Il futuro di Milinkovic-Savic rischia di rimanere un tormentone in casa Lazio fino agli ultimi giorni di mercato. Al momento infatti non sono arrivate offerte concrete per il Sergente in scadenza a giugno del 2024.

Tuttavia, secondo Il Messaggero, Kezman, procuratore del serbo, ha un piano preciso: presentarsi da Lotito ad agosto inoltrato con una proposta da 50 milioni di euro del Manchester United. Difficilmente Lotito accetterà la proposta anche se senza rinnovo il rischio di svenderlo tra un anno o addirittura di perderlo a zero tra due resta elevato. L’alternativa, in caso di doloroso addio, resta Zielinski del Napoli.