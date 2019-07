Formello – I tifosi a Caicedo: «Resti? Speriamo». Mentre Milinkovic e Luis Alberto…

Formello – Primo allenamento della stagione per la Lazio di Inzaghi, presente un gruppo di tifosi ad accogliere la squadra

Formello – La Lazio di Inzaghi è tornata ad allenarsi nel centro sportivo biancoceleste, poi nei prossimi giorni partirà alla volta di Auronzo di Cadore. All’esterno di Formello oggi erano presente un gruppo di tifosi che ha atteso i giocatori all’entrata per autografi e foto. Alcuni presenti hanno chiesto a Felipe Caicedo se resterà ancora a Roma la prossima stagione, l’attaccante si è limitato ad un “speriamo”. Milinkovic invece ha preferito non rispondere alle domande su una sua eventuale partenza. Non si è fermato invece Luis Alberto: lo spagnolo è entrato di corsa nel centro sportivo. Non è mancato neanche qualche coro per Radu.