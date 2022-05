Milinkovic: «Sarri mi ha migliorato. Ora servono giocatori per puntare la Champions»

Milinkovic ha parlato nel post partita di Juve-Lazio: le dichiarazioni ai microfoni di Sky, Dazn e Lazio Style Radio

Milinkovic ha parlato ai microfoni di DAZN, Sky e Lazio Style Radio dopo il match tra Juve-Lazio. Le sue dichiarazioni:

GOL – «Sono contento del gol, perché ha aiutato la squadra ed è un punto che vale un posto in Europa. Per come abbiamo iniziato la stagione, alla fine possiamo essere contenti per questo traguardo».

STAGIONE – «Sono migliorato molto con il nuovo mister. Penso sia la migliore stagione, ho fatto 11 gol e 11 assist: posso dire sia la migliore».

FUTURO – «A cosa serve a questa Lazio? Un po’ di giocatori e per provare ad arrivare in Champions».

MIGLIOR STAGIONE – «Sono contento che alla fine abbiamo preso un punto e siamo andati in Europa. Era quello l’obiettivo, ora facciamo una bella settimana e prepariamo l’ultima partita dove spero che vengano tanti tifosi»

OBIETTIVO – «Quando inizi la stagione dico che l’obiettivo è la Champions, poi dobbiamo essere reali. Abbiamo sbagliato spesso, negli ultimi mesi siamo migliorati e ora andiamo in Europa League»

TRE PARTITE A SETTIMANA – «Sapevamo che all’inizio sarebbe stata dura ma io ero fiducioso e ottimisa, lo dicevo a tutti. Il cambiamento è arrivato tardi magari se fosse arrivato prima sarebbe stato meglio»