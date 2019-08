Milinkovic, in caso di permanenza ipotesi rinnovo: lo scenario

Milinkovic, il Manchester United è in agguato. La Lazio non vuol farsi trovare impreparata e prepara un nuovo rinnovo per il centrocampista

Il Manchester United ha tempo fino alle 18 di giovedì per chiudere l’affare con la Lazio. Tutto è legato al futuro di Paul Pogba al Real Madrid. I Red Devils, che hanno appena acquistato Maguire per 93 milioni, hanno bisogno di cedere prima di tentare l’assalto per Milinkovic.

IPOTESI PERMANENZA – In casa Lazio, giorno dopo giorno, si fa sempre più concreta l’idea di tenere in rosa il Sergente. In questo caso, come spiegato dal Corriere dello Sport, la società è pronta a proporgli un nuovo prolungamento di contratto. Un modo per gratificarlo e premiarlo facendolo diventare il giocatore più pagato nel club. La strada è tutta in salita, oggi come oggi bisogna pensare al gong del mercato inglese: meno quattro, il conto alla rovescia è già iniziato.