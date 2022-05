Milinkovic, si attende l’offerta giusta: la situazione

Il futuro di Milinkovic è tutto da decidere e da stabilire. Per il serbo si aspetta l’offerta giusta: la situazione

Tutto ruoterebbe attorno a una promessa fatta all’agente Kezman, secondo cui sarebbero state prese in considerazione offerte dai 65 milioni in su. In pole ora sembrerebbe esserci il Manchester United, ma occhio anche al Psg.