Milinkovic: «Vittoria per i tifosi. Segnare al derby è bellissimo»

Ai microfoni di DAZN, Milinkovic è intervenuto per commentare la gara dell’Olimpico tra Lazio e Roma. Ecco le sue parole:

TIFOSI – «Avevamo bisogno dei tifosi e oggi abbiamo fatto questa bella partita anche per loro. Abbiamo giocato meglio rispetto alle altre partite. Questa vittoria servirà per avere quella motivazione in più. Forse nel finale ci è mancato cinismo e dobbiamo migliorare sotto quest’aspetto».

GOL – «Ho fatti tanti gol, ma segnare nel derby è bellissimo. Ho già fatto tanti gol, ma alla Roma ha un sapore diverso. Autostima? Ora è a 100».