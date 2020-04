Eroi in corsia, la dedica a Milinkovic: «Così il mio camice diventa di ferro!» – FOTO

Eroi in corsia, da due mesi infermieri, medici e personale sanitario sono in prima linea nella lotta al coronavirus

Medici, infermieri e personale sanitario sono da più di due mesi in prima linea nella lotta al coronavirus. Non avremo mai abbastanza parole per ringraziarli per aver dedicato anima e cuore nel salvare migliaia di vite.

Per allentare un po’ la tensione poi sulle spalle c’è anche il campione del cuore, in questo Milinkovic e la speciale dedica di un tifoso biancoceleste: «Così il mio camice diventa di ferro!».