Lunedi 27 marzo scenderanno in campo Montenegro e Serbia, sfida particolare per due biancocelesti

Lunedi 27 marzo il Gradski Stadion Podgorica ospiterà la sfida tra Montenegro e Serbia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2024.

Sfida speciale anche per due giocatori della Lazio, ovvero Milinkovic Savic e Adam Marusic che si sfideranno in un derby biancoceleste dal sapore speciale.