Milinkovic Chelsea, Tare a Londra: i Blues pensano a delle contropartite?

Si inseguono le voci su un interessamento dell Chelsea per Milinkovic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Igli Tare sarebbe a Londra e questo non fa che alimentare rumours.

Un contatto con emissari Blues ci sarebbe stato, ma i londinesi non vorrebbero spendere cifre folli. Ed è per questo che il pensiero potrebbe andare a possibili contropartite, con Emerson Palmieri e Loftus-Cheek che sarebbero profilo graditi a Sarri.