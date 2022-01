Milinkovic, cessione in estate? Manchester United e Juve alla finestra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La sessione estiva potrebbe quella giusta per la cessione di Milinkovic: due squadre potrebbero puntare il serbo

Sergej Milinkovic potrebbe essere un grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Infatti il ciclo del serbo alla Lazio, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe considerarsi concluso. E per di più i biancocelesti avrebbero necessità di una cessione importante per acquistare giocatori funzionali al progetto di Sarri. Due le squadre che potrebbero puntare il Sergente: la Juventus, alla ricerca di un innesto di valore a centrocampo, e il Manchester United, che si fionderebbe su SMS in caso di addio di Pogba.