Milinkovic, la Juventus ripensa al serbo in caso di partenza di Pjanic

Milinkovic, interesse rinnovato per il serbo da parte della Juventus e di Paratici da sempre estimatore del biancoceleste

Arriverà anche il mercato e come spesso accade le voci inizieranno a rincorrersi numerose su una possibile partenza del Sergente Milinkovic. L’hanno scorso il serbo sembrava ad un passo dall’addio e invece alla fine è rimasto nella Capitale.

L’emergenza legata al coronavirus di sicuro porterà degli stravolgimenti anche sul mercato ma come riporta La Gazzetta dello Sport pare che la Juventus abbia rinnovato il suo interesse per il Sergente. Come lo scorso anno il tutto si farebbe più concreto con una possibile partenza di Pjanic al Psg.