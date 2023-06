Milinkovic a sorpresa, Sportitalia: sì alla Juve anche senza la Champions conquistata con la Lazio. I possibili scenari

Il Sergente della Lazio Milinkovic-Savic quasi sicuramente lascerà la Lazio nelle prossime settimane. Ci sono due strade, oggi improbabili, perché gli scenari possano cambiare: il rinnovo oppure la decisione della società di tenerlo fino alla scadenza.

Quest’ultimo scenario significherebbe realizzare zero euro da uno dei centrocampisti più apprezzati degli ultimi anni. Dall’estero nessuno ha bussato fin qui concretamente. In Italia abbiamo l’Inter è in vantaggio su Frattesi , mentre la Juve ha un vecchio discorso con il Sergente, come riporta Sportitalia.