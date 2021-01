Milano allo scoperto: Mandzukic vice Ibra, Dzeko è il compagno ideale per Lukaku?

Le milanesi in vetta si rinforzano e puntano apertamente allo scudetto. Il Milan punta su Mandzukic, l’Inter sogna Dzeko, in rotta con Fonseca

Ha avuto almeno due occasioni limpidissime per lasciare Roma, e trasferirsi prima a Milano poi a Torino. Ma al termine dell’ultima estate, con i riflettori del mercato puntati addosso, qualcosa ha spinto Edin Dzeko a rimanere, fidandosi del progetto giallorosso, convinto di poter ancora fare la differenza a Roma.

Dopo un avvio complicato, con pochi gol e tanti alti e bassi, la situazione è precipitata e il bosniaco si trova nella più scomoda delle posizioni. Fuori rosa e al momento (non sono ancora arrivate le scuse) anche dal progetto di Fonseca, possibile pedina di scambio e con poche possibilità di decidere liberamente il proprio destino. Per la Roma è in uscita, per l’Inter un’opportunità da prendere al volo, perché Conte ha un reparto offensivo già di alto livello, ma uno come lui sarebbe il compagno ideale al fianco di Lukaku