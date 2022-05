Milan, Tonali: «Il gol alla Lazio il mio merito più grande»

Sandro Tonali, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione del Milan

Sandro Tonali, per le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la cavalcata del Milan fino allo Scudetto, soffermandosi sulla gara contro la Lazio. Le sue parole:

MERITO PIÙ GRANDE – «Il gol alla Lazio, per il momento in cui è arrivato è stato il più pesante della stagione. Un altro gol arrivato da dentro l’area piccola, devo aggiungerne altri da fuori. E migliorare nella scelta dei tempi sui contrasti, troppe volte mi espongo al rischio ammonizione. Migliorerò, mi ispiro a Thiago Alcantara. Rivedo ogni mia partita, tranne l’ultima: avrò tempo per farlo».