Milan, Pioli blocca Gabbia e rivaluta Romagnoli: la situazione

Tra pochi giorni scade il contratto che lega Romagnoli al Milan, Pioli potrebbe decidere di trattenerlo e rilanciarlo

Ad ostacolare la trattativa tra la Lazio e Romagnoli potrebbe esserci anche Stefano Pioli. L’allenatore del Milan – stando a quanto riportato da La Repubblica – avrebbe bloccato la cessione di Gabbia e pensato al rilancio del capitano rossonero.

Il difensore è legato ai rossoneri ancora per pochissimi giorni, ma per il futuro è tutto ancora in bilico.