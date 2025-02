Milan Lazio, Walker ci sarà contro i biancocelesti? L’ex City preoccupa Conceicao in vista del match

Milan Lazio, in prossimità della sfida contro i biancocelesti il tecnico rossonero deve fare i conti con la possibile assenza del giocatore inglese

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, sabato pomeriggio torna in campo la Lazio per la sfida in trasferta contro il Venezia di Di Francesco. Ma il futuro non attende e la squadra biancoceleste lo sa bene, visto che la prossima settimana avrà un doppio incrocio milanese in Coppa Italia e campionato con Inter e Milan. Per quanto riguarda i rossoneri, a tenere banco sono le condizioni fisiche di Walker, il quale non ha sostenuto la seduta di allenamento perchè gli è stato riscontrato un problema a carico della coscia sinistra, con le sue condizioni verrano valutate con il passare dei giorni.