Milan Lazio, la moviola dei quotidiani: il giudizio sulla prova del direttore di gara Manganiello

Milan Lazio, ecco le pagelle del direttore di gara per i quotidiani sportivi. Il voto

Di seguito la moviola dei quotidiani sportivi per il direttore di gara Manganiello, arbitro nel big match di San Siro tra Milan e Lazio.

CORRIERE DELLO SPORT– “VOTO: 5.5 Costante Manganiello: le partite le porta alla fine e con risultati discreti, anche se ieri sera – soprattutto nel finale – qualcosa ha perso. E’ anche vero che negli ultimi due mesi è sceso in campo 5 volte. Ci sta il rosso per Pulisic (nel caso, più per grave fallo di gioco che per Dogso), un voto in meno perché la spallata deliberata di Gimenez a Gila meritava il secondo giallo e Maignan-Isaksen è rigore anche live”.