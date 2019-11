Milan Lazio, è Luis Alberto l’MVP del match – VIDEO

Luis Alberto è stato eletto dai tifosi come MVP di Milan-Lazio. Lo spagnolo ha incantato tutti, nell’ultima gara di San Siro

È Luis Alberto l’MVP (Most Valuable Player) di Milan-Lazio. Hanno così deciso i tifosi sul profilo Twitter della società biancoceleste. La prestazione è stata perfetta da parte di tutta la squadra, ma i trucchi di magia dello spagnolo hanno strappato qualche applauso in più. Una serata particolarmente ispirata per il giocatore che è stato votato dal 57% del pubblico, sbaragliando così la concorrenza di Immobile (27%), Correa (13%) e Lazzari (3%).