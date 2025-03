Milan Lazio, Zaccagni: il capitano con la rete del Meazza raggiunge un importante traguardo stagionale

Milan Lazio, la rete del capitano biancoceleste che sta decidendo il match del Meazza consente al calciatore di raggiungere un traguardo

Il match del Meazza tra Milan e Lazio resta ancora inchiodato sullo 0-1 in favore dei biancocelesti, e a decidere al momento la sfida è il capitano delle aquile Zaccagni. Il calciatore che festeggia questa sera le 150 presenze con la casacca capitolina, raggiunge con la rete di questa sera un importante traguardo. Zaccagni infatti con la sua realizzazione arriva in doppia cifra ossia 10 gol distribuiti in 8 in campionato e 2 in Europa League