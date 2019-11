Milan, Krunic: «Contro la Lazo buona prestazione, peccato per il risultato»

Krunic, dopo l’infortunio il calciatore ha giocato la sua prima da titolare proprio domenica nel match contro la Lazio

Krunic ha giocato domenica la sua prima gara da titolare a San Siro. Il rossonero ha raccontato l’esperienza sulle colonne di Tuttosport parlando anche della prestazione contro la Lazio.

«Ci mancano solo i risultati. Contro la Lazio abbiamo fatto una buona prestazione dimostrando di essere sulla giusta strada. Non è semplice quando fai le cose fatte per bene e poi non ottieni risultati. Dobbiamo stare uniti e mantenere la calma. Spero che le vittorie arrivino presto».