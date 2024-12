Alessio Romagnoli ha voluto fare gli auguri al Milan per i 125 anni: per il difensore della Lazio 7 stagioni in rossonero e uno scudetto da capitano

Il Milan compie oggi 125 anni, un anniversario particolare che in molti ex calciatori rossoneri hanno voluto ricordare e tra questi – sono molti quelli che hanno militato tra i rossoneri e nella Lazio – c’è anche Alessio Romagnoli.

125 anni del Milan, gli auguri del biancoceleste Romagnoli - FOTO 23

Romano, laziale (perdonato il peccatuccio di gioventù in giallorosso) e che ha fatto di tutto per arrivarci, non può però ricordare con affetto un periodo di carriera particolarmente felice in rossonero, in cui ha vinto uno scudetto da capitano. E oggi ha voluto fare gli auguri al suo vecchio club con una storia su Instagram.