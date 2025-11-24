 Milan, la parole di Allegri verso la sfida contro la Lazio: «Dobbiamo fare un passo in avanti quando giochiamo con le piccole, perché contro le big...»
7 secondi ago

Inter Milan, le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita: il tecnico rossonero ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni

Dopo il derby Inter-Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto a DAZN per analizzare la gara disputata a San Siro. Ecco un estratto:

UNA BELLA VITTORIA, UNA PARTITA DIVERTENTE – «Sono uscito sorridente perché è stata una bella vittoria, è stata una partita divertente. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti ma poi siamo usciti bene. Dovevamo mettere più in moto Saelemaekers che su quella fascia Dimarco spingeva molto e avevamo spazi. Normale che dopo aver fatto il gol si potevano creare situazioni favorevoli con Leao sull’uno contro uno che poteva fare un pochettino meglio, ma loro sono bravi. L’Inter ha avuto delle situazioni sulle palle inattive che sapevamo».

VITTORIA IMPORTANTE – «Dobbiamo fare un passo in avanti quando giochiamo con le cosiddette piccole, perché contro le big è più facile tenere alta l’attenzione. Perdere voleva andare a -5 e uscire dalle quattro, poi è ancora lunga, ma vincere è stato importante».

VINCERE NEI BIG MATCH, PUNTI PERSI CON LE PICCOLE – «Ci sono campionati in cui vinci tanti scontri diretti e perdi con le piccole. Con il Napoli e la Roma potevamo pareggiare, alla fine dico che abbiamo i punti che meritiamo».

