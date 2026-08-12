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Arbitro Lazio Mantova: Mucera dirigerà la sfida di Coppa Italia

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53 minuti ago

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Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Lazio Mantova, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A dirigere Lazio-Mantova, in programma domenica 16 agosto alle 21.15, sarà il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. La designazione completa:

ARBITRO: MUCERA

1^ ASSISTENTE: CORTESE

2^ ASSISTENTE: GENTILE

4^ UOMO:  GUIDA

VAR: CAMPLONE

ASSISTENTE VAR: GIUA

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