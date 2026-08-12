Calciomercato
Blitz Lazio per Frattesi, Fabiani accelera! Accordo di massima con l’Inter
La Lazio fa sul serio per Davide Frattesi: rilancio in mattinata. Ora arriva l’accordo di massima con l’Inter
Il calciomercato estivo entra nel vivo e regala una pista clamorosa per il centrocampo della Lazio, deciso a compiere un salto di qualità importante in vista della nuova stagione. La dirigenza guidata da Angelo Fabiani sta spingendo con grande decisione per regalare allo staff tecnico il centrocampista Davide Frattesi dell’Inter. L’operazione ha registrato un’accelerata improvvisa grazie a una nuova proposta economica formulata nelle ultime ore, ma ecco una novità: ora c’è l’accordo di massima con l’Inter. Inoltre, i nerazzurri manterranno a proprio favore una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo superiore al 20%, a rivelarlo è Gianluca Di Marzio.
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La formula dell’affare e la proposta per Davide Frattesi
La trattativa tra i club si sta sviluppando sulla base di una formula specifica per aggirare gli ostacoli finanziari iniziali e trovare la quadratura del cerchio. Stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista, l’offerta economica si aggira su un pacchetto complessivo valutato intorno ai 15 milioni di euro. La struttura dell’affare prevede nello specifico un prestito oneroso iniziale con l’inserimento di una clausola di riscatto che è destinata a diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni sportive.
La svolta imminente e le strategie della Lazio sul campo delle trattative
Il lavoro meticoloso condotto da Angelo Fabiani sta così portando i suoi frutti, trasformando quella che inizialmente sembrava una semplice idea di mercato in una trattativa concreta e vicina alla chiusura. L’Inter è ormai disposta a valutare la cessione del nazionale azzurro, e i contatti intensi lo stanno dimostrando. L’arrivo di un elemento del calibro di Davide Frattesi garantirebbe dinamismo, inserimenti e grande duttilità tattica alla mediana della Lazio, infiammando l’entusiasmo della tifoseria!
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