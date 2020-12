Milan, 24 gare di imbattibilità in campionato. Sassuolo e Lazio per spezzare l’incantesimo

Milan, striscia di imbattibilità clamorosa in campionato. Mercoledì c’è la Lazio

Una sola sconfitta in stagione, quella interna contro il Lille in Europa League. Perentoria e rara, rarissima. I rossoneri guidati dall’ex Lazio Stefano Pioli guidano la classifica di Serie A e stanno dando seguito all’ottimo rendimento post-lockdown. Nelle ultime dodici dello scorso campionato infatti il Diavolo aveva battuto tutte le grandi, dalla Roma alla Juventus, compresa la Lazio (0-3 secco all’Olimpico). Il Milan è complessivamente imbattuto da 24 partite in campionato, striscia migliore dal 1993 per i rossoneri. Il pareggio contro il Genoa a Marassi (2-2 acciuffato nel finale) ha permesso ai rossoneri di proseguire questa striscia positiva e di pensare con serenità alla gara del Mapei Stadium col Sassuolo. I neroverdi e la Lazio hanno l’occasione da qui a mercoledì prossimo di interrompere la striscia. Con i biancocelesti si gioca il 23 dicembre nell’ultimo turno infrasettimanale prima della sosta natalizia.