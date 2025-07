Lazio: migliaia di tifosi in piazza contro Lotito, «Vendi e vattene, libera la Lazio!»

Lazio, ieri pomeriggio la manifestazione della tifoseria contro la proprietà: migliaia di persone in Via dei Fori Imperiali a protestare contro Lotito

Un unico grido si è levato ieri al tramonto, dai Fori Imperiali fino al Campidoglio: «Lotito vattene e libera la Lazio». Un corteo con toni duri ma pacifico, così come annunciato e voluto dalla Curva Nord, ha preso il largo ieri sera, testimonianza di una crescente esasperazione. Tra gli ottomila e i diecimila tifosi, secondo le stime della Digos presente in loco, hanno manifestato la loro rabbia e delusione nei confronti dell’attuale gestione societaria e, in particolare, della presidenza, che il 19 luglio compirà 21 anni. Come riportato da Il Messaggero, i rappresentanti della Nord hanno espresso con forza il loro disappunto: «Tredici mesi fa eravamo ventimila persone, rieccoci. Se questa manifestazione non basterà, sarà la prima di tante altre. Ci sono giovani fra noi, che non hanno mai visto un campione approdare alla Lazio. Siamo amministrati come un condominio, non c’è un investimento. Dal ko del 25 maggio, collezioniamo figuracce, siamo l’unico club in Europa con il mercato bloccato».

Lo stop agli acquisti, svelato quasi un mese dopo essere stato sancito dalla Covisoc per un errore di bilancio proprio il giorno dopo la batosta col Lecce all’Olimpico, ha generato ulteriore caos e rinvigorito l’antica contestazione nei confronti di Claudio Lotito. I tifosi si sentono presi in giro e chiedono a gran voce un cambiamento radicale alla guida del club. La manifestazione ha evidenziato una frattura sempre più profonda tra la dirigenza e una parte significativa della tifoseria, decisa a non accettare passivamente una situazione percepita come stagnante e dannosa per le ambizioni della squadra.