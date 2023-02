Mihajlovic, le maglie del campione da oggi nel tour dello Stadio Olimpico. Si è svolto oggi presso lo stadio Olimpico di Roma, nel giorno del suo 54° compleanno, l’omaggio a Sinisa Mihajlovic

Attraverso i canali ufficiali la Lazio ripercorre i momenti dell’evento organizzato in memoria di Mihajlovic nel giorno del suo compleanno. Di seguito il comunicato e le foto postate sul profilo Twitter della società:

COMUNICATO-«Si è svolto quest’oggi presso lo stadio Olimpico di Roma, nel giorno del suo 54° compleanno, l’omaggio a Sinisa Mihajlovic. All’evento “Lo Stadio Olimpico celebra Mihajlovic”, organizzato da Sport e Salute S.p.A. insieme a Lazio e Roma, era presente la famiglia dell’indimenticato campione serbo e tanti suoi ex compagni di squadra. Dopo un toccante video che ha aperto la cerimonIa ripercorrendo tutta la carriera dell’ex difensore, ha preso parola, tra gli altri, anche lo storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini: “Per raccontare Sinisa basta ricordare le sue doti umane, aveva una grande generosità. Mihajlovic è stato un costruttore di gioco e di vita, con una grande una famiglia che amava più di ogni altra cosa. Sinisa è stato in un periodo buona parte della Lazio, le ha dato forza, vitalità e passione, insegnandole a non arrendersi mai. Posso solamente dirgli grazie”. Dopo Manzini, è stato il turno degli ex biancocelesti Dario Marcolin e Fernando Orsi: “I ricordi di Mihajlovic li conserviamo tutti – ha detto Marcolin – era impossibile non volergli bene, lo ha dimostrato il numero impressionante di persone al suo funerale. La sua famiglia porterà sempre alto il suo nome. Per me è stato un compagno di vita, mi piace ricordare la sua grandezza come uomo e calciatore”. “Quando un personaggio pubblico – ha sottolineato Orsi – viene riconosciuto da tutti solo per il nome, vuol dire che ha fatto davvero qualcosa di veramente importante”. L’evento si è poi concluso con la sistemazione delle maglie di Sinisa, indossate nel periodo in cui ha giocato con la Lazio e con la Roma, nel tunnel che, insieme a quelle già presenti come una sorta di Hall of Fame, apre il Tour dello Stadio Olimpico di Roma»