Mihajlovic, la curva biancoceleste ricorda lo storico ex difensore con uno striscione molto toccante

Sarà passato anche solo un anno ma per l’importanza e per il simbolo che è stato Mihajlovic non viene dimenticato dai tifosi della Lazio. I sostenitori biancocelesti in Curva Nord espongono uno striscione che recita esattamente quanto segue

PAROLE – Sinisa sempre con noi, e se segna Sinisa è gol!