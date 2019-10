Che sorpresa di Sinisa Mihajlovic!

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, era in panchina allo Stadio Olimpico per assistere alla rifinitura dell’Italia, che domani affronterà la Grecia. Il serbo, con molta sorpresa, ha ricevuto gli abbracci e i saluti di tutta la delegazione azzurra presente nello stadio in cui egli ha fatto la storia con la maglia biancoceleste. Arrivato assieme a i suoi due figli maschi, l’allenatore serbo si è accomodato al fianco del suo ex-compagno Mancini, con il quale ha condiviso gli spogliatoi di Sampdoria e Lazio, e ha ricevuto una maglia personalizzata con il numero 11.