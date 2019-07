Mihajlovic, apparsa nella Capitale un’oltraggiosa scritta dei tifosi della Roma – FOTO

Nella Capitale è apparsa un’oltraggiosa scritta nei confronti di Sinisa Mihajlovic, fatta da alcuni tifosi della Roma

Dal momento in cui Sinisa Mihajlovic ha comunicato di avere la leucemia, l’attuale allenatore del Bologna è stato letteralmente inondato da messaggi di solidarietà, affetto e sostegno, che non hanno tenuto in considerazione l’appartenenza a diverse fedi calcistiche. Tanti ex giocatori e compagni hanno voluto far sentire la propria vicinanza al tecnico, che ha iniziato immediatamente a sottoporsi alle terapie. Il mondo del calcio, in generale, si è stretto intorno a Sinisa. Ma c’è stato qualcuno che ha ‘rovinato’, almeno per un momento, questo clima d’amore. Nella Capitale è, infatti, spuntata una scritta oltraggiosa nei confronti dell’ex Lazio: «Sinisa porco», firma ASR. I responsabili sono, dunque, da rintracciare nel popolo giallorosso. Di seguito, la foto della scritta in questione: