Mignogna: «Giusto intitolare uno stadio a Paolo Rossi, ma non l’Olimpico»

L’avvocato Gian Luca Mignogna, è intervenuto a glieroidelcalcio.com in merito all’intitolazione dell’Olimpico a Paolo Rossi

L’avvocato Gian Luca Mignogna è intervenuto a glieroidelcalcio.com in merito all’intitolazione dell’Olimpico a Paolo Rossi. Queste le parole dell’avvocato, che da anni si batte per l’assegnazione dello scudetto del 1915 alla Lazio.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

PAOLO ROSSI – «Consentitemi una premessa: Paolo Rossi ai Mondiali in Spagna del 1982 ha emozionato tutti gli italiani. Con i suoi gol ha condotto l’Italia alla vittoria contro ogni previsione. Quando è venuto a mancare sono rimasto letteralmente basito, forse anche perché fino alla fine ha vissuto la sua malattia con molta riservatezza e dignità. Io credo sia giusto intitolargli uno stadio, ma probabilmente non l’Olimpico».

OLIMPICO – «Perché Pablito non ha mai indossato la maglia delle due squadre romane e l’impianto capitolino non è mai stato la “sede” della Nazionale. Occorre anche tenere a mente che lo Stadio Olimpico a suo tempo fu concepito per le Olimpiadi del 1960, mutuandone perfino la denominazione, pertanto credo sia giusto continuare a mantenere quella attuale. Se un giorno Lazio e Roma dovessero riuscire ad avere un proprio stadio di proprietà ed il Coni riservasse l’impianto del Foro Italico all’Italia, però, se ne potrebbe riparlare».