Messi Psg nessun caso, Al Thani rassicura: «A Parigi in 72 ore»

Messi l’anno prossimo giocherà a Parigi. Dopo aver annunciato la chiusura della trattativa per Lionel Messi venerdì notte, sempre via social, Khalifah bin Hamad Al Thani, membro della famiglia proprietaria del Psg ha fornito ulteriori dettagli sull’arrivo della Pulga a Parigi smentendo qualsiasi trattativa tra Messi e altri club:

«Non è vero quanto si vocifera sulle trattative tra Messi e alcuni club, le cose sono già state definite al 100% in favore del PSG. L’arrivo di Messi a Parigi è atteso entro le prossime 72 ore»

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere

