Psg, domani la presentazione di Messi alla Tour Eiffel

Il Psg è pronto a presentare al mondo il suo ultimo colpo. Lionel Messi sta per iniziare la sua nuova avventura in Francia

Il Mundo Deportivo riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Psg e Lionel Messi. Nonostante le smentite del giocatore, l’accordo tra le due parti è ormai cosa fatta e l’argentino è atteso già oggi nella capitale francese per mettere nero su bianco l’accordo.

Confermata, al momento, la presentazione di domani alla Tour Eiffel. Un evento planetario, come fu ai tempi per l’arrivo nella capitale francese dell’amico Neymar. Per l’esordio con la nuova maglia, invece, occorrerà attendere ancora un po’. Il giocatore dovrà rimettersi in forma dopo le vacanze e la data buona potrebbe essere il 29 agosto, giorno di Reims-Psg.