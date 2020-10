Lazio, Inzaghi conta gli uomini in difesa: Bastos e Vavro verso l’esclusione; in entrata c’è solo Hoedt

Nessun colpo last minute per la Lazio. Nonostante le richieste dei tifosi ed il malcontento generale per la campagna acquisti, nessun nuovo giocatore è arrivato al gong finale di calciomercato. Il reparto che fa più discurere è, senz’altro, quello arretrato.

Come ricorda l’edizione odierna de Il Messaggero, Inzaghi potrà contare solo su cinque uomini, più Armini. Bastos e Vavro rischiano di rimanere fuori dalla rosa, per far quadrare i conti nella lista dei 25; Wallace è stato ceduto e solo Hoedt è stato preso per rinforzare il pacchetto difensivo.

Salvo infortuni, quindi, queste saranno le alternative a disposizione: Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Hoedt, Patric e Armini.