Mertens Lazio pista calda, contatto tra il belga e Sarri: le ultime

Si scalda la pista che potrebbe portare Dries Mertens alla Lazio: ecco le ultime novità secondo Alfredo Pedullà

Dries Mertens è e resta un pallino di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, c’è stato un nuovo contatto tra l’attaccante belga e il tecnico biancoceleste.

Mertens ha quattro proposte da valutare e ha dato totale disponibilità al suo ex allenatore, quindi è una pista che va seguita. E non sarebbe comunque un problema di ingaggio, Mertens si accontenterebbe anche di 2,5 milioni a stagione. Di sicuro i contatti vanno avanti da mesi e non da oggi, pista da seguire. Palla a Lotito.