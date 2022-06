Mertens Lazio, la concorrenza è tanta: c’è anche il Valencia di Gattuso

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non perdono di vista Mertens, ma per il belga la concorrenza è tanta

Nella ricerca al vice Immobile, la Lazio non perde di vista Dries Mertens che nella giornata di ieri ha praticamente annunciato il suo addio al Napoli. I biancocelesti monitorano con attenzione la situazione ma, come riportato dal Corriere dello Sport, per il belga c’è una fitta concorrenza.

In Italia c’è anche la Roma, in Francia Lione e Marsiglia, il Botafogo vorrebbe portarlo in Brasile, mentre nelle ultime ore c’è da registrare anche l’interesse del Valencia di Gattuso che ha già allenato Mertens.