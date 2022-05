Mertens Lazio, Sarri in pressione sul belga. E Caputo...

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile e il nome di Mertens intriga e non poco le fantasie di Maurizio Sarri

Come sottolineato da Il Messaggero, ci sarebbero stati dei contatti tra il mister e il belga, la cui priorità resterebbe il rinnovo con il Napoli. Un rinnovo che però apparirebbe in bilico. Occhio anche a Caputo, che però non convincerebbe la dirigenza. Per il reparto offensivo resterebbero valide anche le piste Bourigeaud del Rennes Takumi Minamino del

Liverpool, che rappresenterebbero una soluzione per gli esterni.