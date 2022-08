Mertens Lazio, anche la Juventus pensa al belga: la situazione

Calciomercato Lazio: nella corsa a Mertens, i biancocelesti potrebbero essere costretti a vedersela anche con la Juventus

La Lazio continua a seguire con attenzione Dries Mertens per rinforzare l’attacco, ma per il belga si potrebbe aprire un’asta con la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, l’età del belga (35 anni) non sarebbe un problema per i bianconeri, visti i tre aspetti che convincono la dirigenza bianconera. Integrità fisica e fiuto del gol sono ancora quelli dei bei tempi, viste le 13 reti messe a segno nell’ultima annata e i pochi problemi fisici accusati. E poi non c’è alcun costo del cartellino, visto appunto che il giocatore è disponibile a parametro zero.