Mercato Lazio, il West Ham ha offerto Felipe Anderson a Lotito: i dettagli

Ancora movimenti di mercato per la Lazio: il West Ham avrebbe offerto ai biancocelesti Felipe Anderson. La situazione

La Lazio sembra non fermarsi mai in questi giorni sul fronte mercato: il club biancoceleste è stato accostato a diverse operazioni in queste settimane, sia in entrata che in uscita e alcune di queste hanno anche un sapore nostalgico.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il West Ham avrebbe offerto al presidente Lotito l’ex Felipe Anderson. I londinesi sono rimasti delusi dalle prestazioni del brasiliano sia in Premier che al Porto, dove è stato in prestito nell’ultima stagione, e sarebbero disposti a lasciarlo partire per circa 8 milioni di euro. Al momento, da Formello non è arrivata nessuna risposta, nonostante la grande utilità che l’ala potrebbe avere nel 4-3-3 di Sarri: ad ogni modo, se la Lazio intraprenderà una trattativa, cercherà di dimezzare tutti i costi, compreso lo stipendio del giocatore (attualmente intorno ai 4 milioni di euro).