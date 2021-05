Mercato Lazio, dall’Inghilterra: «Biancocelesti su Giroud»

Nonostante ci siano ancora due partite di campionato da giocare, in casa Lazio si è ormai iniziato a pensare al futuro. In attesa di risolvere la grana legata al rinnovo di Inzaghi, iniziano anche a circolare i primi nomi. Un reparto su cui sono accesi i riflettori è l’attacco.

Ed ecco che, dopo il profilo di Simy, stando ad alcuni rumors che giungono dall’Inghilterra, potrebbe tornare di moda Olivier Giroud. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter di 90min, i biancocelesti sarebbero tra le possibili destinazioni del bomber francese. Tra le altre pretendenti spuntano il Milan e l’Inter. L’attaccante era stato a un passo da sbarcare nella Capitale nel gennaio 2020, ma ora potrebbe tornare di moda, visto che andrà in scadenza con il Chelsea.

90 Premier League goals and France's second top scorer of all-time.

Where will Olivier Giroud be playing next season? 🙌 pic.twitter.com/YnnCElNCuk

— 90min (@90min_Football) May 18, 2021